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Экстремальная жара покидает юг Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:11 Вторник, 16 мая



погода сочеталась с локальными ливнями и грозами. На юге Кемеровской области выпало за прошедшие сутки до 26 мм осадков, на юге Алтая до 22 мм, в южных районах Красноярского края до 17 мм.



В ближайшие дни через регион будет проходить несколько атмосферных фронтов с севера. На юго-востоке Западной Сибири продолжатся дожди, местами с грозами, 17 мая в предгорьях Кемеровской области и Алтая сильные дожди. Во вторник жара резко ослабеет, днем будет максимум +14,+20 градусов. 18 мая похолодает еще градусов на 10. Дневная температура понизится до +5..+10, на юге территории до +15, на севере Томской области +2..-3.



На юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве тоже пройдут сильные ливни, и температура пойдет на понижение: 16 мая еще не особенно холодно, +20,+25, а 17 мая в южных районах Красноярского края всего +10..+17 градусов, местами ниже, только в Тыве температура достигнет двадцатиградусной отметки. / meteonovosti.ru /



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