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Новости погоды

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Экстремальная жара покидает юг Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:10 Вторник, 16 мая

  Жаркий воздух из казахстанских степей захватил в эти дни юг сибирской территории. На Алтае и в южных районах Красноярского края температура в середине мая поднималась до +30 градусов и выше. В Чемале отмечен рекорд майской жары, +35,3 градуса, в Кызыле было 34,3 градуса, в то время как предыдущий абсолютный максимум составлял 32,8 градуса. Жаркая погода сочеталась с локальными ливнями и грозами. На юге Кемеровской области выпало за прошедшие сутки до 26 мм осадков, на юге Алтая до 22 мм, в южных районах Красноярского края до 17 мм.

В ближайшие дни регион будет проходить серия атмосферных фронтов с севера. На юго-востоке Западной Сибири продолжатся дожди, местами с грозами, 17 мая в предгорьях Кемеровской области и Алтая сильные дожди. Уже сегодня жара резко ослабеет, днем будет максимум +14,+20 градусов. 18 мая похолодает еще градусов на 10. Дневная температура понизится до +5..+10, на юге территории до +15, на севере Томской области +2..-3.

На юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве сегодня-завтра тоже пройдут сильные ливни, а температура пойдет на понижение, сегодня будет еще не особенно холодно, +20,+25, а 17 мая в южных районах Красноярского края всего +10..+17 градусов, местами ниже, только в Тыве температура достигнет двадцатиградусной отметки. / meteonovosti.ru /
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