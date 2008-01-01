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Новости погоды

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Антирекорды температуры в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 10:57 Вторник, 16 мая

  Холодная погода сохраняется в Поволжье и местами в Центральной России. В арктическом воздухе, что распространился вместе с одноименным антициклоном, по ночам воздух охлаждается до заморозков. Днем воздух прогревается максимум до +15 градусов. В Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и на севере Башкирии 15 мая днем было всего 6..10 градусов. Средняя суточная температура за прошедший понедельник на севере Поволжья и Башкирии была на 6 градусов ниже климатической нормы. В ночь на 16 мая из-за балтийского циклона, который прикрыл облаками и распространил дожди, в центральных областях заморозки случились лишь в Курской области, до -1 градуса. А в Поволжье, напротив, заморозки были распространены и фиксировались от Кирова до Самары. Причем температура местами, например, в Башкирии понижалась до -6 градусов, в Кировской области до -5 градусов. В Уфе 15 мая перекрывался многолетний минимум температуры, было -1,5 градуса. В середине текущей недели, 17 мая под влиянием приближающихся к Поволжью циклонов (балтийского и причерноморского) температура немного повысится, и заморозки возможны лишь на севере Поволжья, где будет больше прояснений. Температура может понизиться до -2 градусов, в Башкирии до -6 градусов. / meteonovosti.ru /
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