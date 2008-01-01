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Новости погоды
Балтийский циклон пришел в Москву с дождем
ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 16 мая
Балтийский циклон пришел в Москву с дождем. Редкие капли дождя упали на землю поздно вечером в понедельник, 15 мая. А уже в ночь на 16 мая дождь "разошелся". Хотя и был в основном небольшим и умеренным. На станции ВДНХ прибавилось 3 мм. Примерно столько же дождя выпало в районе Сельскохозяйственной Академии им. Михельсона и Суворовского парка (Кунцево). До 4 мм зафиксировали метеостанции в Тушино и Строгино. Сегодня ожидается дождливый день. Наиболее интенсивные осадки пройдут в первой половине дня. Под влиянием холодного атмосферного фронта атлантического циклона с центром северо-западнее Москвы расчетное количество осадков днем 16 мая составит 2-10 мм (наиболее интенсивный дождь в первой половине дня). При норме майских осадков в 51 мм - это существенная прибавка. А ведь норма майских осадков уже была достигнута 11-12 мая. Максимальная температура воздуха 16 мая ожидается в период с 9 до 15 час и составит 10..12 градусов. Ветер северо-западный 5-10, местами с порывами до 12-17 м/с (ближе к вечеру). Влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /
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