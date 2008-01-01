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В Новороссийске ожидается бора



ИА "Метеоновости" / 10:02 Вторник, 16 мая



На юге ЕТР атмосферное давление начнет расти, но влияние на погоду будут оказывать атмосферные фронты. 16 и 17 мая в большинстве районов пройдут грозовые дожди, местами сильные, возможен град, при грозе шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.



18 мая регион окажется в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Не обойдется без дождя и порывистого ветра. В районе Новороссийска северо-восточный ветер в порывах достигнет 25 м/с, температура воздуха в ночные часы 8..13 градусов, днем термометры покажут 15..20. Северо-восточный ветер в Новороссийске называют борой, и возникает этот ветер в случае, когда поток холодного воздуха встречает на своем пути препятствие (Мархотский хребет), а преодолев его, с огромной силой обрушивается на побережье. Зимой бора может достигать 60 м/с и имеет разрушительную силу. Штормовой ветер вызывает волнение на море. Температура воздуха резко понижается. Наиболее активна бора в ноябре и в марте, а летом боры не бывает.



Различают черную (циклоническую) и белую бору, образующуюся в антициклоне. Бора, которая начнется в Новороссийске 18 мая, является циклонической, она будет сопровождаться дождем, да и ветер в ней не настолько сильный. Вполне возможно, что нынешняя бора завершает весенний сезон и до осени сильных ветров в Новороссийске не будет. / meteonovosti.ru /



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